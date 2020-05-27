شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: اعتماد مساحات لشباب الخريجين لزيادة «الرقعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بضرورة زيادة الرقعة الزراعية والتوسع الأفقى والرأسي، واستخدام أحدث التقنيات الحديثة في الزراعة لتحقيق إنتاجية عالية، مشيرًا إلى أنه سيتم التوسع في اعتماد مساحات لصغار المزارعين وشباب الخريجين اعتبارًا من العام القبل للتوسع في الزراعة.

جاء ذلك خلال تفقده واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الأربعاء، لبعض المزارع بالمنطقة ومنها مزرعة لإنتاج المشمش ومزرعة للعنب على مساحة ٤٠ فدان والتي يتم زراعتها وفقا للنظم الحديثة من خلال الري الحديث والمطور الأمر الذي يسهم في توفير المياه والكهرباء وزياده الانتاجية، والتقوا خلالها مع أصحاب تلك المزارع وأشادوا بدورهم وجهودهم المبذولة في مجال الإنتاج الزراعي، مؤكدين على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والاستشارات اللازمة والدراسات الخاصة بتسويق المنتجات.

وأكد «وزير الزراعة» على أن المزارع التي زارها من ضمن الأراضى المستصلحة ذات الإنتاجية العالية والمخصص انتاجها للتصدير وهو ما يُعد شيئًا ايجابيًا في دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير العملة الأجنبية، مشيدًا بجهود شباب الخريجين المبذول في زراعة تلك الاراض ذات الإنتاجية العالية التي تقدمها أراضيهم، مؤكدًا دعم وزارة الزراعة لهم وتوجيه المستثمرين لتسويق تلك المنتجات بالإضافة إلى دعم انشاء المشروعات الصغيرة القائمة على تلك الزراعات.

وأضاف محافظ البحيرة أنه سيتم التوسع في إقامة المزارع وتقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين والمستثمرين وإقامة مجتمعات صناعية وزراعية جديدة لامتصاص الكثافة السكنية ودفع عجلة التنمية بالمحافظة وحل مشاكل البطالة.