شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل إزالة التعديات على أراضي الدولة: 34 حالة بالمنيا و30 مقبرة مخالفة بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الشرطة، في المحافظات، حملات إزالة ضد المعتدين على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

ففي القليوبية، قادت مباحث مركز الخانكة حملة إزالات مكبرة بمنطقة أبوزعبل، أسفرت عن إزالة فورية لـ30 مقبرة جديدة، تحت الإنشاء، وكذلك تشوينات على مساحة 500 متر، بقيادة المقدم أحمد كمال، رئيس المباحث، وحررت المحاضر اللازمة ضدر المخالفين للعرض على النيابة.

وفي المنيا، أزالت الأجهزة 34 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة بدون ترخيص، منها 7 حالات تعد بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 745 متر مربع، و21 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 3053 متر مربع، و5 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 500 متر مربع، وحالة تعد بالزراعة على أراضي أملاك دولة بمساحة 10 فدان، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس، 812 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3925 فدان و18 قيراط و8 سهم، و2945 حالة إزالة مباني بمساحة 403766 متر مربع.

وقال المحافظ أسامة القاضي، إن الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، نجحت في استرداد 10 أفدنة أراضي أملاك دولة بقرية دلجا، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتصدي بكل حسم مع المخالفين.

وفى أسيوط تمكنت الأجهزة التنفيذية من تنفيذ 25 حالة إزالة بمراكز المحافظة، وقال المحافظ عصام سعد، استمرار الحملات بدون أي تهاون في تنفيذ القانون

على الجميع.

وفى البحيرة، قال المحافظ هشام آمنة، إنه تم تنفيذ 4 قرارات إزالة لتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وبناء مخالف، خلال أجازة العيد، بمراكز دمنهور والمحمودية والدلنجات على مساحة نحو 505 مترًا مربعًا.

وفي الشرقية، واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن المحافظة، حملات النظافة والتجميل بالشوارع والميادين الرئيسية، وقامت رئاسة حي ثان الزقازيق، بمشاركة قسم الإشغالات والإزالات وقوات الشرطة بفض الباعة الجائلين ورفع الإشغالات من خلف مستشفى المبرة، وإزالة كافة المفروشات التي تعوق حركة المارة.

وفي سوهاج، أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج على تواصل حملات إزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز المحافظة وبخاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك موجها بتطبيق القانون بكل حزم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها والتأكد من عدم استغلال البعض لأيام أجازة العيد والظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.

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وقال «المحافظ» إن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية نفذتها مديرية أمن سوهاج بالتعاون مع إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة والوحدات المحلية بمراكز سوهاج وأخميم وجرجا والبلينا وطما وطهطا أزالت خلال أيام عيد الفطر المبارك 38 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة منها إزالات فورية في المهد موجها بتطبيق القانون بكل حزم والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها والتأكد من عدم إستغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.

وذكر المحافظ بأن التعديات تنوعت ما بين إقامة منازل وأسوار وأحواش ومخازن وتشوين مواد بناء ومصادرة «بلوك أبيض» وقد تم إزالتها ومصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في عمليات التعد مشيدا بنجاح الحملات المكبرة في التصدي لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز المحافظة وموجها الشكر لأجهزة الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة على حرصها وإهتمامها بتنفيذ الإزالات الفورية للتعديات.