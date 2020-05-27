شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة كفرالشيخ تبدأ تطبيق قرار ارتداء الكمامة بدءً من السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ جامعة كفرالشيخ، السبت المقبل، تطبيق قرار مجلس الوزراء بارتداء الكمامات الواقية لحين صدور إشعار آخر.

وقال الدكتورعبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، إن القراريشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في كليات الجامعة ومعاهدها والمستشفيات الجامعية والاداريين والعاملين في إداراتها المختلفة.

ووجه دسوقي إدارة الأمن بمنع دخول أي شخص إلى الحرم الجامعي دون إرتداءالكمامة الواقية تنفيذا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بخطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية منذ بداية الأزمة.

وأشاد رئيس جامعة كفرالشيخ بجهود الدولة المصرية ممثلة في جهات الإختصاص المعنية بتنفيذ توجيهات الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسى في الوقاية من الفيروس والاكتشاف المبكر ومكافحته.