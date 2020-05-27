شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فترة الحجر الصحي بجامعة القاهرة لـ2800 مصري عائدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت فترة الحجر الصحي الاحتياطي لـ16 فوجًا يضم 2800 مصري من العائدين من الكويت وبعض الدول الأخرى، الذين استضافتهم جامعة القاهرة بالمدينة الطلابية خلال شهر رمضان، ولا تزال الجامعة ومستشفياتها تستضيف مجموعة من العائدين للعلاج أو تحت الفحص.

وحرص الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، على استقبال جميع الأفواج فور وصولها، والاطمئنان على تسكينهم، وتوفير جميع احتياجاتهم، للإعاشة والإقامة، والترفيه عنهم وعن أسرهم وأطفالهم الذين كانوا بصحبتهم.

كانت المدينة الجامعية لجامعة القاهرة، قد استعدت على نحو عاجل لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، لقضاء فترة الحجر الصحي الاحتياطي لهم كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، حيث جهزت الجامعة سائر التجهيزات وعيادة متكاملة تعمل على مدار الساعة، وصيدلية مناسبة، وسيارة إسعاف مجهزة، وحقائب إسعافات أولية بكل طابق من مباني المدينة الجامعية، وذلك بدعم كامل من الإدارة الطبية المركزية بالجامعة والمستشفيات الجامعية التي تابعت الحالة الصحية للمقيمين واستضافت بعضهم للعلاج في مستشفيات الجامعة.