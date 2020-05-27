شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الصحة والسكان عددا من الإرشادات الوقائية الواجب إتباعها فى حالات العزل المنزلى للأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد، على أن يتم تنفيذها لمدة 14 يوما على الأقل.

وأكدت الإرشادات المشار إليها على ضرورة الالتزام بعدم خروج المخالط من المنزل طوال فترة العزل الذاتى، موضحة أنه من الأفضل أن يكون فرد من أفراد الأسرة يتمتع بصحة جيدة ولا يعانى من الأمراض المزمنة.

وشملت الإرشادات ضرورة الاهتمام بنظافة المنزل مع التهوية الجيدة للغرف، الاهتمام بتطهير الأسطح التى يتم لمسها باستخدام مواد مطهرة مثل الكلور المخفف بمقدار 100 مللى يضاف إلى 5 لتر ماء للكلور ترکیز 0.5 % موضحة أن الأسطح تتضمن أجهزة الكمبيوتر المشتركة، ومقابض الأبواب، والهواتف المنزلية، وتجهيزات الحمام، والطاولات بجانب السرير مع ضرورة ارتداء قفازات مطاطية أثناء التنظيف.

ووجهت الوزارة بضرورة الأنف والفم بمنديل ورقى عند العطس أو الكحة، ثم التخلص منه بوضعه داخل کیس، ويتم غلقه والقائه فى سلة المهملات، ثم غسل اليدين فورا بالماء والصابون.

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وأوصت الوزارة بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وتجنب لمس العين والأنف والفم بأيدى غير مغسولة، وعدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف أو الفراش أو الملابس مع الشخص المعزول، وبعد استخدام هذه الأدوات من جانب الشخص المعزول يجب غسلها جيدا بالماء والصابون مع ضرورة ارتداء قفازات مطاطية أثناء الغسيل.

وتضمنت التعليمات شرب السوائل بكثرة، ومراقبة درجة حرارة المخالط كل 8 ساعات، استشارة الطبيب أو الاتصال بالخط الساخن 105 مباشرة إذا حدث أى عرض من الأعراض التالية للمريض أو المخالط أو لأى فرد من أفراد الأسرة:

-صعوبة فى التنفس بما فى ذلك زيادة ضيق الصدر والاختناق وضيق التنفس بعد الأنشطة

-كحة

-ارتفاع درجة حرارة الجسم

وفى النهاية نصحت وزارة الصحة والسكان بالحفاظ على ارتداء الكمامة وتجنب المواصلات العامة والمزدحمة قدر الإمكان، إذا استدعى الأمر التوجه إلى المستشفى.