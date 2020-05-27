شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مطلعة، أن مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 11 مكتب بريد يعمل كشهر عقارى ستواصل عملها اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، بتقديم 10 خدمات من بينها خدمتى توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل عام فى القضايا، وذلك لأول مرة منذ تعليق العمل بالمصلحة.

وأوضحت المصادر، أن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق قامت تنسق لتعقيم المصلحة ومكتب جنوب القاهرة للوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أن وزارة العدل وجهت بتطهير مكاتب الشهر العقارى والتوثيق يوميا قبل وبعد انتهاء العمل مع التشديد على على الإجراءات الإحترازية.

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وأشارت المصادر إلى أن الوزارة اختارت بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 6 مكاتب بريد لتعمل كمكاتب شهر عقارى ثم إضافة 5 مكاتب ليرتفع العدد إلى 11 مكتبا وذلك بهدف تخفيف الزحام والضغط على المكاتب خاصة التى تشهد كثافة سكانية كبيرة.

واضافت المصادر أن ذلك يأتي فى إطار خطة وزارة العدل، التى تتبعها للوقاية من فيروس كورونا منذ ظهور الجائحة المستجدة، وما تضمنته من إجراءات احترازية.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل قرر إعادة العمل ل 10 خدمات تقدمها مكاتب الشهر العقارى، وهى خدمة توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا (توكيلات المحاميين)، والتوكيلات الخاصة، وعقود بيع السيارات، وعقود الايجار الرسمية - إثبات تاريخ-، والتصديق على الدفاتر الإيجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، والتوكيل الخاص بصرف المعاش، وتوثيق الإقرارات.