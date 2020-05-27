شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2228 سيارة مخالفة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية حيث تم ضبط عدد (5055) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.

ونجحت الجهود في ضبط (2228) سيارة مخالفة و (255) دراجة نارية مخالفة و (138) مركبة "توك توك" مخالفة.

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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .