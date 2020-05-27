شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مقاهى ورفع ألعاب ترفيهية خلال حملات بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، عدة حملات لرفع المخالفات، حيث نفذ حي النزهة حملة أسفرت عن رفع كشك بردود العقار 105 ميدان تريومف لوجود تجمع من المواطنين أمامه بالمخالفة لقرار الحظر، وتم رفع الاشغالات حوله واعادة فتح الردود الامامى للعقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ بقسم شرطة النزهة للعرض على النيابة المختصة .

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية لتفعيل قرارات الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع التجمعات واستمرار غلق كافة الصالات الرياضية والكافيهات والمطاعم ومحلات السايبر نت والبلايستيشن، وتمكنت الأجهزة التنفيذية بحى النزهة من ضبط أحد مطاعم بيع البرجر الشهيرة بميدان تريومف وأمامه تجمع كبير من المواطنين بالمخالفة لقرارات الحظر، حيث تم غلقه وتشميعه وتحرير محضر جنح امن دولة طوارئ بقسم شرطة النزهة للعرض على النيابة المختصة لإتخاذ اللازم .

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى الشرابية من غلق وتشميع 2 مقهي تم فتحهما بالمخالفة لقرارات الحظر وتحريز الشيش الموجودة بداخلهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين . كما قامت إدارتى المتابعة الميدانية والاشغالات بحى الشرابية برفع مجموعة من ألعاب الملاهي بمنطقة ارض الشركة لمنع تشغيلها وتسببها فى حدوث تجمعات حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

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