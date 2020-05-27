شكرا لقرائتكم خبر عن فندقان جديدان يحصلان على شهادة السلامة الصحية لاستقبال النزلاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سلمت وزارة السياحة والآثار، فندقي إيميليو بالأقصر وچاز ليتل بالعين السخنة بالسويس، شهادة السلامة الصحية للتشغيل واستقبال النزلاء، وذلك بعد استيفائهما كل ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة واعتمدها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.
وأشار عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، في بيان الأربعاء، إلى تزايد أعداد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، والتي وصلت حتى الآن إلى 78 فندقًا، لافتا إلى أن لجان التفتيش أقرت استيفاء فندقين في محافظتي الأقصر والسويس لجميع الاشتراطات والضوابط وتم إعطاءهما شهادة السلامة الصحية المعتمدة.
وتهيب وزارة السياحة بالمواطنين وشركات السياحة، قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.
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