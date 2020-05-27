«الشرقية» تواصل فض الأسواق الأسبوعية.. ومنع التجمعات للوقاية من كورونا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، بالتنسيق مع قوات الأمن، شن حملاتها اليومية لفض الأسواق الإسبوعية والسويقات العشوائية ومطاردة الباعة الجائلين، للحد من الإصابة بفيروس كورونا حفاظآ على الصحة العامة للمواطنين.
ومن جانبها، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، بإشراف اللواء سامي علام، بشن حملة مكبرة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والوحدة المحلية بقرية أنشاص الرمل، تمكنت خلالها من فض سوق الأربعاء بالقرية ومطاردة الباعة الجائلين، لمنع إية تجمعات حفاظاً على سلامة المواطنين وأرواحهم.
وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن القيادة السياسية تبذل جهودا كبيرة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحه وسلامة المواطنين، مناشداً أهالى المحافظة البعد عن التجمعات كأحد أهم الإجراءات الوقائية في الفترة الحالية، ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية.
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