شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تستأنف التفتيش على الفنادق بالبحر الأحمر لمنحها شهادة السلامة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مسؤولو مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر أن لجان التفتيش التي تشارك فيها لجان من وزارة الصحة وغرفة المنشآت الفندقية الخاصة بفحص إجراءات وضوابط تشغيل الفنادق في السياحة الداخلية ستستأنف أعمالها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، لضم فنادق جديدة ضمن الفنادق التي تقدمت بطلبات للغرفة لاستقبال سياحة داخلية والتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط اللازمة لمنحها شهادة السلامة الصحية.

وقالت منال صالح، مدير عام مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، إن هناك 41 فندق سياحي بمحافظة البحر الأحمر حصل على شهادة الصحة والسلامة لاستقبال سياحة داخلية بعد التأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط اللازمة، من بين تلك الفنادق 23 فندقا وصلت نسبة إشغالهم 100% تطبيقا لنسبة استقبال 25% لكل فندق بناء على قرارات مجلس الوزراء.