شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران»: صرف مستحقات «الركب الطائر» 75% بالعملة المحلية و25 % بالأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الطيار رشدي زكريا، رئيس شركة مصر للطيران، صرف مستحقات جميع الركب الطائر بنسبة 75% بالعملة المحلية بالجنيه المصري، و25% بالعملة الأجنبية، وذلك بصفة مؤقتة لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية للشركة والتى تأثرت من وقف رحلات الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال «زكريا» في رسالته للعاملين، الأربعاء، إن القرار جاء لحين تحسن الأوضاع وحتى تتمكن الشركة من سداد الالتزامات والقروض المستحقة على الشركة لدى كافة الجهات والشركات المتعاملة معها بالعملة الأجنبية وفقا للتعاقدات المبرمة، معربًا عن شكره وتقديره لجميع العاملين بمصر للطيران وما يبذلونه من جهود خلال الفترة العصيبة التي تشهدها البلاد بصفة عامة والشركة بصفة خاصة، من قيامهم بأعمالهم وسط مخاطر العرضة للإصابة بالفيروس.

وأضاف: «أنني على ثقة في مقدار الحب والانتماء الذي يحمله كل ابن من أبناء شركة مصر للطيران فهو الدافع الذي يجعل منا نعمل بكل جهد واستمرار لإعلاء اسم شركتنا الحبيبة، ودائما التحديات تكشف المعدن الثمين لأبناء الشركة».