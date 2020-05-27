شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية أمام المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار فتحت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء، منافذها لطرح السلع الغذائية للمواطنين بجانب استمرار صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر مايو الجارى بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد ببطاقات التموين. يأتي ذلك في الوقت الذي تطرح فيه الوزارة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البرازيلية بسعر 100 جنيه للكيلو. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 18,756

تعافي 5,027

وفيات 797

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