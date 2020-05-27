شكرا لقرائتكم خبر عن الاشتباه في حالة كورونا جديدة في سيوة.. وفرض طوق أمني على منزل «الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر طبية بسيوة إنه تم الاشتباه في إصابة حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الواحة، بعدما سجلت أول حالة إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى أنه تم سحب عينة من الحالة، وفى انتظار النتائج.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه تم حصر ٢٩ مخالطًا للحالة المشتبه بإصابتها بالفيروس، وتم احتجاز زوجته بمستشفى سيوة المركزي، مشيرة إلى أنه تم نقل الحالة الأولى المصابة بالفيروس منذ يومين لتلقى العلاج بمستشفى النجيلة المركزي بمطروح.

من جانبها، فرضت مديرية أمن مطروح طوقًا أمنيًا حول منزل أول مصاب بكورونا بسيوة في قرية بهى الدين، وتم عمل عزل منزلى للمخالطين له، بينما ينتظر أهالي الواحة بسيوة نتيجة العينة للمشتبه به الثاني من أبناء الواحة، خوفًا من انتشار العدوى بين أبناء الواحة.

من جانبه، طالب الشيخ فتحي كيلاني، شيخ قبيلة الطنايا بواحة سيوة، جميع القيادات بالمحافظة، وعلى رأسهم محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، وباقى قيادات المحافظة، ووكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور خالد عبدالغنى، بـ«ضرورة عمل مسح طبى لجميع القادمين إلى سيوة من غير أبنائها سواء للزيارة أو للعمل أو للإجازة، حتى يتم وقف التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل إصابة أول حالة للإصابة بالفيروس لأحد أبناء الواحة، وهو رجل خمسيني من قرية بهى الدين غرب الواحة».