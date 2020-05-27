شكرا لقرائتكم خبر عن دعم المدن الجامعية بالزقازيق بمستلزمات طبية بقيمة 511 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، قيام جمعية الهلال الأحمر بتدعيم مجمع البطراوي بمدينة الزقازيق والمخصص لاستقبال الوافدين من الخارج، لتطبيق إجراءات العزل الصحي عليهم لمواجهة فيروس كورونا، والبالغ عددهم 750 فردا، بمستلزمات طبية ووقائية بقيمة 511 ألف جنيه، شملت كميات كبيرة من «الكمامات الواقية- القفازات- ماسكات التنفس- النظارات الواقية للعين- بدل الوقاية- جوانتي بلاستيك – أدوات النظافة الشخصية»، لاستخدامها خلال فترة الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة، في تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للجهاز التنفيذي في التعامل مع جائحة كورونا، من خلال تقديم المساعدات الغذائية والطبية والوقائية للمصابين بالفيروس وللوافدين من الخارج والخاضعين لإجراءات العزل الطبي بمجمع البطراوي للمدن الجامعية بمدينة الزقازيق، وكذلك للخاضعين لإجراءات العزل المنزلي.

وأوضح المحافظ أن تلك الجمعيات أصبحت شريكا أساسيا للمحافظة، في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم، وتوفير حياه كريمة لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكداً على تضافر كافة الجهود بين جهات العمل المختلفة لمواجهة فيروس كورونا والعبور من هذه الأزمة بسلام.