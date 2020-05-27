تعرف على إجراءات تصحيح اسم وبيانات إيصالات استهلاك الكهرباء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الشركة القابضة للكهرباء، إجراءات يقوم بها المواطن، لتصحيح اسم وبيانات إيصالات استهلاك الكهرباء على مستوى 9 شركات توزيع الكهرباء، بمحافظات الجمهورية. وتتمثل الخطوات في: - بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب العداد.

- فاتورة كهرباء حديثة عن آخر شهر.

- تقديم طلب المنتفع بالتعديل المطلوب. - قم بزيارة مراكز خدمة العملاء بشركات توزيع الكهرباء وقدم الأوراق السابقة بعد مراجعتها.

- تقدم الخدمة في جميع مراكز خدمة العملاء بشركات توزيع الكهرباء.

-تستغرق مدة الخدمة 15 دقيقة منذ طلب الخدمة حتى الوصول إليها.

- الخدمة بدون رسوم «مجانا». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 18,756

تعافي 5,027

وفيات 797

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