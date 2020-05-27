شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يكشف سهولة انتشار كورونا في المترو والمواصلات العامة: الكمامة ضرورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مقطع فيديو سهولة نشر الشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد، المرض في وسائل النقل العام.

وأوضحت «محاكاة» أنجزها علماء في جامعة أوريجون الأمريكية كيف أن شخصا مصابا بفيروس كورونا قادر بكل سهولة على نقل الفيروس في وسيلة من وسائل النقل العام، في حال لم يلتزم الراكبون بقاعدة التباعد الاجتماعي، حسب موقع «سكاي نيوز عربية».

ووفق ما ذكرت صحيفة «مترو» البريطانية، فإن جزيئات الفيروس تنتنشر بقوة أكثر مما توقع بمجرد التحدث أو التنفس، لكنها لا تصل إلى درجة العطس (تنتشر لمسافة 7 أمتار).

وقال عالم الجهاز التنفسي في جامعة ليستر، الدكتور جوليان تانج «إذا كنت تتنفس وتتحدث فإن جزيئات كورونا ستسافر بعيدا ما يكفي للانتقال إلى الشخص المتواجد أمامك».

وأضاف «بعد ذلك، ستصبح عملية التفشي أسهل، بفعل اللمس أو نقل الجزئيات عبر الأسطح».

ولهذا السبب، يشدد العلماء على أهمية غسل اليدين بانتظام وارتداء أقنعة الوجه في مثل هذه البيئات لوقف انتشار الفيروس.

ويأتي الفيديو في الوقت الذي بدأت فيه عدد من الدول تستعد للعودة إلى حياتها الطبيعية، بعد تخفيف قيود الحجر الصحي.

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