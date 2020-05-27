شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة في الترعة بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 4 أشخاص آخرون بإصابات وجروح متفرقة، الأربعاء، إثر إنقلاب سيارة أجرة تقلهم في ترعة بدائرة مركز جهينة.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، بانقلاب سيارة أجرة وسقوطها في ترعة السوهاجية بدائرة المركز، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد عزيز، رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وضباط وحدة مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء سير السيارة أجرة قيادة «عادل. أ. س»، 50 سنة، سائق، ويقيم بذات الناحية، على الطريق الزراعي السريع اختلت عجلة القيادة في يده نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الأيسر، مما أدى لإنقلابها وسقوطها في الترعة.

ونتج عن الحادث مصرع آمال. م «45 سنة- ربة منزل»، وإصابة قائد السيارة و3 أشخاص آخرين من بينهم طالبة، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة، وقد تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى جهينة المركزى، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.