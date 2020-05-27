شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام بورسعيد يقود حملة لرفع مخلفات القمامة والتطهير بأحياء الزهور والضواحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ترأس اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، حملة لرفع مخلفات القمامة والتطهير بأحياء الضواحي والزهور، وذلك بمرافقة اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، وأحمد زغلف سكرتير حي الزهور، وناصر الأطروش رئيس جهاز الانقاذ والطوارئ.
وقال السكرتير العام للمحافظة إن تنفيذ مثل هذه الحملات يوميا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطن مع تكثيف تلك الأعمال أثناء وقت توقف حركة المواطنين لتمكين القائمين بالعمل من تنفيذ أعمالهم على أكمل وجه ممكن، موكدا استمرار متابعة أعمال النظافة بكافة أحياء المحافظة.
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