شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: توريد 3.1 مليون طن قمح محلي منذ بدء الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي القمح المورد وصل إلى 3.1 مليون طن، وذلك منذ بدء موسم توريد القمح المحلي في 15 أبريل 2020.

وأشار المصيلحي، إلى وجود ٤٥٠ مركز قد تم تخصيصهم لاستقبال الأقماح المحلية بجميع المحافظات، مؤكدًا أن تلك المراكز تعمل بكامل طاقتها ولجانها الكاملة بعضو من التموين وعضو من الزراعة وعضو من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وعضو من هيئة سلامة الغذاء لاستلام القمح المورد من المزارعين والموردين بالأسعار المعلن عنها وحسب درجة النظافة.

وقال المصيلحي، إن غرفة عمليات الوزارة منعقدة اعتبارًا من ثالث أيام العيد بكامل هيئاتها لمتابعة عمليات التوريد في مراكز التجميع ومديريات التموين بالمحافظات، مشيرًا إلى توافر كل مستحقات الموردين المالية والتي تصرف خلال ٤٨ ساعة من التوريد.

يذكر أن الطاقة التخزينية للقمح قد زادت في السنوات الأخيرة في إطار استكمال المشروع القومي للصوامع لتصل لـ3.5 مليون طن، ومن المتوقع بنهاية العام أن تصل إلى ٤ مليون طن.