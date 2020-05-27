شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة قطارات السكة الحديد والمترو السبت.. و«النقل» تكثف من استعداداتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت وزارة النقل من استعداداتها لعودة حركة القطارات في السكة الحديد ومترو الأنفاق، ابتداء من السبت ٣٠ مايو، بعد توقف استمر ٦ أيام تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بإيقاف حركة النقل الجماعي خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، في إطار الخطة الاحترازية للحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه وزير النقل، المهندس كامل الوزير، بالاستفادة من فترة توقف قطارات المترو والسكة الحديد في تكثيف الصيانة في خطوط السكة الحديد والورش والقطارات، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت مصادر مطلعة أنه يجري التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بأحكام ضوابط استخدام القطارات في المرفقين وفي مقدمة هذه الإجراءات ارتداء الكمامات أثناء استخدام قطارات المترو والسكة الحديد.

وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء واضح، حيث نص على الغرامة الفورية لمن لا يرتدي الكمامة أثناء استخدام وسائل النقل الجماعي ابتداءا من يوم ٣٠ مايو عقب العودة للعمل.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد: «قمنا باستغلال توقف حركة القطارات في تكثيف إجراءات الصيانة في جميع خطوط الهيئة على مستوى الجمهورية، حيث شملت الصيانة أعمال تجديدات السكة الحديد، وتطهير الورش وصيانة الجرارات والعربات، خاصة وأن هناك خطوط كانت هناك صعوبة في إجراء الصيانة الشاملة لها بسبب كثافة التشغيل».

وأوضح «رسلان»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن «السكة الحديد في طليعة المؤسسات الملتزمة بالإرشادات الصحية وقرارات مجلس الوزراء في هذا الصدد؛ حيث قمنا بوضع علامات استرشادية على مسافة ١ متر أمام شبابيك حجز التذاكر بالمحطات على مستوى مناطق الهيئة لعمل نظام للتباعد الاجتماعي بما يتيح تطبيقه عمليًا مع أول يوم عمل، حيث ستقوم الهيئة بتكليف أفراد الأمن الإداري بتنظيم تلك العملية للحد من التزاحم، علاوة على تسهيل وتسريع عملية استخراج التذكرة وغيرها من الخدمات ذات الصلة التي تقدمها الهيئة للمواطنين».

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وأشار إلى أنه جارى التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وأيضا من خلال التوعية في المحطات ووسائل الاعلام بالالتزام بتعليمات وقرارات مجلس الوزراء بضرورة ارتداء الكمامات، ليس تجنبا للغرامة، ولكن حماية له وللآخرين.