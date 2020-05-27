شكرا لقرائتكم خبر عن معًا ضد الكورونا.. تطهير منازل الحالات الإيجابية بـ20 منطقة في أسوان وإدفو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت أعمال التطهير والتعقيم لحملة معًا ضد الكورونا في نطاق مركز ومدينة أسوان بتطهير منازل الحالات الإيجابية بالفيروس في عدة مناطق بأسوان، وهي السيل وخور عواضه والشادر أبوريش وامبركاب وكوبري الناصرية والسماد، بمشاركة محمد عرجون ورشا سالم ورشدي الورداني.

كما تم تطهير منازل الحالات الإيجابية في مناطق عباس فريد المحمودية والبركة وسوق الخميس والشنقراب وشارع السماد وكيما والخزان والسد العالي والجعفرية ومنطقة التأمين وشارع المطار، بالإضافة إلى القيام بأعمال التعقيم في نطاق عمل مركز ومدينة إدفو بتطهير منزل حالة بشارع الكوبري ومدرسة السيدة خديجة الثانوية، بعد ظهور حالة إصابة إيجابية بين المترددين عليها.