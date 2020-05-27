شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم الدولي يستقبل 76 مصريًا من ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل مطار مرسي علم الدولي، صباح الأربعاء، الطائرة القادمة من فرانكفورت وعلى متنها 76 راكبًا، من المصريين العالقين في ألمانيا، وذلك ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية، طبقا لتوجيهات الحكومة بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.
وأكد تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم توقيع الكشف الطبي على الركاب فور وصولهم مباشرة، وحجزهم بفندق الحجر الصحي بمرسى علم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
18,756
-
تعافي
5,027
-
وفيات
797
كانت هذه تفاصيل خبر مطار مرسى علم الدولي يستقبل 76 مصريًا من ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.