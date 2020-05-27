شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم الدولي يستقبل 76 مصريًا من ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسي علم الدولي، صباح الأربعاء، الطائرة القادمة من فرانكفورت وعلى متنها 76 راكبًا، من المصريين العالقين في ألمانيا، وذلك ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية، طبقا لتوجيهات الحكومة بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وأكد تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم توقيع الكشف الطبي على الركاب فور وصولهم مباشرة، وحجزهم بفندق الحجر الصحي بمرسى علم.