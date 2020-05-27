شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: لا تهاون ولا تفريط في شبر واحد من أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة تكثف الحملات المكبرة لإزالة حالات التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى، ومساواة المخالفة حتى منسوب سطح الأرض على نفقه المخالف، ومصادرة معدات البناء وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

وأضاف المحافظ إستمرار جهود أجهزة المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي وقعت بصفة خاصة خلال فترة حظر مستغلين أيام الأجازات الرسمية من الدولة في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الشرقية أنه لا تهاون مطلقاً ولا تفريط ولو في شبر واحد من أراضي الدولة، مشيراً إلى المتابعة المستمرة لملف التعديات باعتبارها قضية قومية.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ، قام رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة لازالة كلية لمنزل بالدبش على مساحة ١٤ سهم بدون الحصول على تراخيص قانونية بقرية الجواشنة التابعة للوحدة المحلية بصافور، وقام رئيس مركز ومدينة منيا القمح بإزالة الجزء المتبقى من انهيار جزء من شرفتى الدور الثانى والثالث بعقار كائن بشارع عبدربه متفرع من شارع الشيخ جودة، والذى يمثل خطورة على آرواح المواطنين وتم رفع الآنقاض بواسطة معدات وعمال رئاسة المركز، وسيتم عرض المنزل على لجنة المنشئات الآيلة للسقوط لإبداء الرآى الهندسى فيما اذا كان سيصدر له قرار ترميم أو تدعيم أو هدم حتى منسوب سطح الآرض، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين، كما تم التصدي لحالة تعدى بزراعة أعمدة إنارة بالأرض الزراعية باسم المواطن«ع. ا. م. ق» بقرية كفر شلشلمون، وتم إزالة الأعمدة التي تم زراعتها في المهد ونقلها خارج الأرض الزراعية.

وقام رئيس مركز ومدينة فاقوس بإزالة في المهد خارج الحيز العمرانى على أرض زراعية على مساحة ١٤ سهم باسم المواطن «ا ع م» بقرية كفر الهوبى بالهيصيمية عبارة عن بناء بالطوب الابيض وتمت الازالة كلية في المهد، وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بشن حملة لوقف أعمال مخالفة منطقة فيلل الجامعة بمدينة الزقازيق فتم التحفظ على خلاطة والأسمنت والسن وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما تم ضبط وإيقاف شروع في بناء مخالف خلال وقت الحظر بعزبة الإصلاح بنى شبل التابعه للوحده المحليه شيبة النكارية، وتم على الفور الإزالة الفورية، فضلا عن وجود حاله تعدى أخرى بشارع عبدالفتاح الطويل، عبارة عن حفر تم ردمها وسملات وتم إزالة المخالفات في المهد والتحفظ على كافة المعدات والأدوات المستخدمة في الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

وقام رئيس مركز ومدينة بلبيس بحملة إزالة ردم جور في المهد لعدد ٣ حالات على مساحة ١٦٠ متر ردم كلى في كفر أيوب سليمان وتم إحاله المخالفين للنيابه العسكريه لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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