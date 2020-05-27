شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يتفقدان محطة الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان بغرب النوبارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، يرافقهما المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، محطة الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان بغرب النوبارية.

وتهدف الزيارة تفقد لعدد من المشروعات الإنتاجية الهامة الزراعية والحيوانية ومشروعات شباب الخريجين، بمنطقتي النوبارية بالبحيرة ثم العامرية بالإسكندرية.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي اهتمام الوزارة بالثروة الحيوانية ورفع كفاءة كافة مزارع الثروة الحيوانية التابعة لها، لافتا إلى أن الوزارة تمتلك مزارع متميزة، وتعد هذه المزرعة نموذجا للمزارع التي تعمل بكفاءة عالية، وتدار بشكل ناجح وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على كافة المحاور حاليا تعمل على زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية، وتوفير السلع الزراعية والمنتجات الغذائية من انتاجها بالمنافذ التابعة لها، فضلا عن توفير الأسمدة والمبيدات والتقاوي للمزارعين، وكافة مستلزمات الانتاج الزراعي،فضلا عن الاهتمام بملف استصلاح الاراضي، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار وزير الزراعة إلى أن جائحة كورونا أثبتت أن الزراعة عنصر أساسي في اقتصاديات الدول، باعتبارها من القطاعات المرنة، والتي تتأقلم مع كافة الظروف والأحداث، وهي التي تساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي للمواطنين وتقليل الإعتماد على الإستيراد من الخارج.

ومن جهته، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن هناك تعاون جيد بين الوزارة والمحافظة، خاصة وأن البحيرة بها حوالي ١،٨ مليون فدان زراعة، لافتا إلى أن تلك المزرعة تعد من المشروعات التنموية المتكاملة التي تسهم في توفير الغذاء وكذلك توفير فرص العمل.

ومن جهته، قال المهندس مصطفى الصياد إن تلك المحطة تبلغ مساحتها حوالي 6 أفدنة بطاقة استيعابية كلية تصل إلى 1377 رأس، لافتا إلى أن المحطة منذ إنشائها تعمل على توفير نموذج عملي ناجح لمزرعة انتاج حيواني للاستفادة منه في انشاء المزارع، فضلا عن توفير العجلات العشار المحسنة وراثياً لصغار المزارعين كقروض ميسرة، وتدريب السيدات والمزارعين على تصنيع الالبان بأنواعها كمشروعات صغيرة لحل مشكلة تسويق الالبان لدى صغار المزارعين الذي يتطلب نقل مبرد.

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وأضاف «الصياد» أن المحطة تساهم في حل جزء من مشكلة تسويق المنتجات الزراعية، حيث أنه يتم الحصول على التغذية اللازمة للحيوانات بالتعاقد مع الجمعيات التعاونية الزراعية في شراء البرسيم والاذرة الشامية لأعداد السيلاج والاعلاف المركزة من الجمعية العامة للاراضى المستصلحة.

وتضم المحطة مصنع ألبان لتصنيع الجبن الموتزاريلا، الزبادى، الزبدة، الجبن القريش والدمياطي.

وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يتفقدان محطة الإنتاج الحيواني وتصنيع الالبان بغرب النوبارية

وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يتفقدان محطة الإنتاج الحيواني وتصنيع الالبان بغرب النوبارية

وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يتفقدان محطة الإنتاج الحيواني وتصنيع الالبان بغرب النوبارية