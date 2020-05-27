شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية نتائج تحاليل الفريق الطبي الرابع بـ«عزل إسنا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد وليد الضوى، مدير العلاقات العامة بعزل إسنا، جنوبي الأقصر، سلبية نتائج التحاليل التي تم سحبها من الفريق الطبي الرابع الذي كان متواجدا بالمستشفى على مدار ١٤ يوما، مشيرا إلى اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لجميع العاملين وأعضاء الفرق الطبية، ومغادرة الفريق الطبي بعد ظهور النتائج مباشرة والتى جاءت كلها سلبية.
وأضاف أن الفريق الطبي الخامس، بقيادة الدكتور أحمد حمزة كشك، رئيس فريق العزل بالمستشفى، استلم مهام عمله طبقا للبروتوكول المعمول به من وزارة الصحة ويباشر عمله مع جميع المرضى بالمستشفى والمساهمة في زيادة نسبة التعافى لتحافظ عزل إسنا على ترتيبها الأول بعدد ٤٥٢ حالة تعافي.
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تعافي
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وفيات
797
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