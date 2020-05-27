شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 38 مليون جنيه إجمالى مساهمات بنك ناصر الاجتماعى لدعم قطاع الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن التكافل الاجتماعي يعد من المجالات الرئيسية التي تحقق أهداف البنك وأولوياته التي أنشيء من أجلها، وأنه تم توجيه جزء من مساهمات قطاع التكافل بالبنك لدعم القطاع الصحي لتطوير وتجهيز عدد كبير من المستشفيات العامة والجامعية والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة بما تحتاجه من غرف للرعاية المركزة وغرف عمليات وأجهزة تشخيصية وعلاجية لخدمة المرضي بالمجان، كما أن البنك التزم منذ بداية نشأته بتعزيز مجهوداته وتفانيه في خدمة المجتمع من خلال رعاية ودعم الأسر الأكثر احتياجا ومساعدتهم بشكل مؤسسي مستدام، وأن البنك قام بالعديد من المساهمات في مجال الصحة، حيث بلغ إجمالي المساعدات والمساهمات التي قدمها البنك أكثر من 38 مليون جنيه.

ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك، أن من ضمن مساهمة البنك في القطاع الطبي دعم إعادة ترميم وتشغيل مبني المعهد القومي للأورام بعد حادث الانفجار بمبلغ 5 ملايين جنيه، كما تم تقديم دعم لمستشفى نور الاسلام الخيري بجهاز استبلزر لتثبيت التيار الكهربائي بمبلغ 45 ألف جنيه، بالإضافة الي تزويد مستشفى الشيخ زويد المركزي بـ 5 اجهزة للكلي الصناعية بمبلغ 925 ألف جنيه، كذلك دعم وحدة المناظير بمستشفيات الحميات والجهاز الهضمي والكبد بقنا بمبلغ 930 ألف جنيه ودعم وحدة الغسيل الكلوي التابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا بقرية حجارة قبلي بـ13 ماكينة للغسيل الكلوي بمبلغ 2 مليون و600 ألف جنيه ودعم محطة معالجة المياه بها بمبلغ 100 ألف جنيه، وكذلك دعم حضانات الاطفال المبتسرين بـ 40 حضانة و20 جهاز تنفس صناعي للأطفال بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وأضاف شريف فاروق، أن البنك لم يغفل دوره في دعم الأشخاص ذوى الاعاقة، حيث تم تجهيز قاعة العلاج الطبيعي وجلسات التخاطب وجهاز السمعيات الخاص بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمبلغ 2 مليون جنيه، كما تم دعم قسم الأورام بمستشفي المبرة بأسيوط بمبلغ 4 ملايين و950 ألف جنيه تقريبا، كما ساهم البنك في دعم مستشفيات جامعة القاهرة قسم أمراض القلب والاوعية الدموية بشراء مستلزمات طبية للقسطرة العاجلة بمبلغ مليون و500 ألف جنيه والمساهمة بشراء جهاز ميكروسكوب جراحي لحالات الأذن الدقيقة وزراعة القوقعة وجراحات قاع الجمجمة لوحدات عمليات الاذن والأنف والحنجرة بمبلغ 2 مليون تقريبا والمساهمة في شراء 17 آلة تغيير الصمام الميترالي بمبلغ 757 ألف جنيه وصينية لإصلاح الصمام الأورطي بمبلغ 500 الف جنيه ،كما تم شراء 2 جهاز قياس سمع بالنغمات لوحدة السمع والاتزان بمبلغ 136 ألفا و800 جنيه ودعم قسم الاشعة التشخيصية طوارئ بجهاز رنين مغناطيسي بمبلغ 13مليون و700 ألف جنيه .



وأوضح فاروق، أنه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد فقد قدم البنك دعم بمبلغ 13مليون و500 ألف جنيه لتجهيز المدن الجامعية ومراكز الشباب لاستخدامها كمستشفيات لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وذلك حرصا من البنك في ترسيخ وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي ودعم ومساعدة الفئات الاولي بالرعاية وخاصة المرضي، حيث تم تجهيز مستلزمات الأسرة والإعاشة بالمدينة الجامعية بجامعة جنوب الوادي وبيت الشباب بالبلاجات بالإضافة الي تجهيز المدن الجامعية بكل من محافظة الاسماعلية وقنا .