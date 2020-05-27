شكرا لقرائتكم خبر عن ساعة شيطان.. مقاول يقتل مواطنا بسكين لودر رفض ترك منزله لتشييد برج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” حلقة جديدة من برنامج "ساعة شيطان"، يستعرض خلالها قصة مواطن بمنشية الصدر في القاهرة رفض ترك منزله لمقاول لإقامة برج سكني بدلاً منه فقتله تحت سكين اللودر.
ويعرض البرنامج لقاء مع أسرة القتيل، ويؤكد على أنه لا يفلت أحد من العقوبة، لا سيما بعد القبض على المتهم ودخوله السجن.
برنامج "ساعة شيطان" من إعداد وتقديم "محمود عبد الراضي"، وتصوير كريم عبد العزيز، ومونتاج "نانيس إيهاب"، رئيس تحرير تنفيذي حسن مجدي، ومن إخراج شادي أبو الحسن.
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