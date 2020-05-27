شكرا لقرائتكم خبر عن خطة صرف معاشات شهر يونيو.. اعرف دورك "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" اعتباراً من صباح الاثنين الموافق الأول من يونيو، واستمرارا لخطة الدولة فى مواجهة تحدى فيروس كورونا، تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى اتخاذ العديد من الاجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر يونيو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين اثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد .

الخليج 365 ينشر إنفو جراف عن إجراءات وزارة التضامن لصرف معاشات يونيو بجداول منظمة منعا للتكدس والوقاية من كورونا..

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