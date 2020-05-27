شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية وطرح السلع للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية منافذها لطرح السلع الغذائية للمواطنين بجانب استمرار صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر مايو الجارى بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد ببطاقات التموين.ويأتي ذلك في الوقت الذى تطرح فيه الوزارة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البرازيلية بسعر 100 جنيه للكيلو.

كما تطرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 85 جنيها لتلبية احتياجات المواطنين ولمواجهة غلاء الاسعار فى الأسواق، خاصة بعدما وصل سعر كيلو اللحوم ببعض المناطق الى 150 جنيها بجانب طرح كميات كبيرة منتجات الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة من 20 الى 25% بمنافذ الوزارة.