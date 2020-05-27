شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع متوسط عمر الإناث فى مصر إلى 75.1 سنة عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء تقرير، بمناسبة اليوم العالمى "من أجل تنمية صحة المرأة"، حيث يتم استعراض الوضع الصحى الراهن للمرأة فى دول العالم المختلفة، وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم بمناسبة اجتماع أعضاء الشبكة العالمية للمرأة من أجل الحقوق الإنـجابية فى كوستـاريكا عام 1987، والذي تم فيه تحديد 28 مايو يوماً عالمياً من أجل تنمية صحة المرأة.

ومن أهم المؤشرات وفقاً لبيانات الجهاز مايلى:

العمر المتوقع عند الميلاد للإناث:

ارتفــــاع العمــر المتوقع عند الميلاد للإناث من 74.7سنة عام 2018 إلى 75.1 سنة عام 2019.

معدل وفيات الإناث : انخفض معدل وفيات الإناث انخفاضاً طفيفاً من 5.6 حالة وفاة لكل ألف من الإنــــاث عام 2014 ليصل إلى 5.4 حالة وفاة لكل ألف من الإناث عام 2018 .

أسباب وفيات الإناث : تباينت نسب وفيات الإناث طبقاً للأمراض على النحو التالى:

أمراض الجهاز الدورى: أرتفعت نسبة وفيات الإناث بهذا السبب من50.6% عام 2017 إلى 53.4٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2018.

أمراض الجهاز الهضمي:

انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الهضمي من 8.9٪ عام 2017 إلى 7.3 ٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2018.

أمراض الجهاز التنفسي:

ارتفعت نسبة الوفيات بين الإناث بهذا السبب من 8٪ عام 2017 إلى 8.7 ٪ عام 2018.

الأورام:

لم تتغير نسبة وفيات الإناث بسبب الأورام بين عامى 2017، 2018 فقد بلغت 6.4%.

Advertisements

الحمل والولادة والنفاس:

شكلت نسبة وفيات الإناث بسبب الحمل والولادة والنفاس أقل نسبة بين أسباب الوفاة حيث بلغت 0.1٪ عامى 2018،2017.

معدل وفيات الأمهات :

يعرف بأنه عدد الأمهات اللاتي يتوفين خلال سنة ميلادية محددة بسبب الحمل أو الولادة أو خلال فترة الأربعين يوما التالية للولادة (فترة النفاس) لكل 100 ألف مولود حى داخل الحدود الجغرافية للدولة أو لوحدة إدارية محددة.

- بلغ معدل وفيات الأمهات 43.6 سيدة لكل 100ألف مولود حـــي عام 2018.

التدخيــــــــــن:

في ضوء بيانات مسح الدخل والانفاق والاستهلاك 2017/2018:

بلغت نسبة المدخنين بعينة المسح 17.3% من اجمالي العينة.

بلغت نسبة الإناث المدخنات في الحضر 0.3% مقابل 0.2 في الريف.

مجهودات المجلس القومى للمرأة من أجل تنمية صحة المرأة:

يواصل المجلس جهوده في مبادرة بهية لحث السيدات لجمع التبرعات المادية علاج مريضات سرطان الثدي وحملات الكشف المبكر بالمجان حيث استفادت 15059 سيدة من هذه المبادرة.

حملة احميها من الختان 2019 وتم تشكيلها في مايو 2019 بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني للقضاء على ختان الإناث.

تقديم خدمات لدعم صحة امرأة

قوافل طبية (47 قافلة على مستوى المحافظات)

349 ندوة توعوية في مجال الصحة العامة والإنـجابية

مبادرة بهية (علاج وفحوصات قبل العلاج / كشف مبكر

الاشتراك في المبادرة الرئاسية " الست المصرية هي صحة مصر".

تعزيز الخدمات للمرأة ذات الإعاقة: نفذت لجنة المرأة ذات الإعاقة العديد من الأنشطة خلال عام 2019 وأهمها التنسيق والتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد دراسة بحثية بعنوان "العنف ضد المرأة ذات الإعاقة".