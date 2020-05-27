شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: رحلة طيران استثنائية للمصريين العالقين فى أبو ظبى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، كشف فيه عن رحلة طيران استثنائية لمصر للطيران غدا الخميس من أبو ظبى إلى مرسى علم.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أنه من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص، تلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالى بالسفارة المصرية بأبوظبى حنان شاهين، أشارت فيه إلى أن السفارة أعلنت عن ترتيب رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران (أبو ظبى - مرسى علم ) للمصريين المسجلين بقوائم العالقين، والمقرر أن تغادر أبوظبى غدا الخميس فى تمام الساعة 16.55 بتوقيت الإمارات.

وذكرت أن الحجز سيكون متاحا على هذه الرحلة من خلال مركز اتصالات مصر للطيران ( Call Center) 044358444 (الوسيلة الأفضل )، ومكتب مبيعات مصر للطيران بمطار القاهرة (مبنى الركاب رقم 3)، مكتب مبيعات مصر للطيران بأبوظبى شارع الاستقلال - بناية فاضل المزروعى 02634477 ، وعلى المواطنين السابق تسجيل بياناتهم برحلات مرسى علم بالسفارة الحجز على ( Call Center) 044358444 تلافيا لتزاحم المواطنين أمام مكتب شركة مصر لطيران بأبوظبى.

وأكدت أنه سيتم تطبيق الحجز الصحى الإلزامى لجميع المواطنين المسافرين للقاهرة لفترة سبعة أيام فقط على نفقة المواطن.