انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق محل سلع غذائية بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة المرج، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في محل سلع غذائية، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وسيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق داخل محل سلع غذائية بمنطقة المرج، وتمت محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق داخل محل في منطقة المرج، وانتقلت 3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة عليه.