محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث: تمكن قسم شرطة المرافق بمديرية أمن بني سويف، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف. جاء ذلك عقب معلومات وتحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات، بحوزته (204 علبة صاروخ صغير الحجم – 11 شمروخ – 91 كيس بمب) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شخص بحوزته ألعاب نارية في بني سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.