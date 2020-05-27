ضبط تاجر مخدرات بحوزته 205 طربة حشيش في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة، أحد العناصر الأجرامية تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته 205 طربة من مخدر الحشيش. معلومات وتحريات مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، أفادت قيام أحد الأشخاص (سائق له معلومات مسجلة) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من دائرة المركز مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال استقلاله سيارة، في كمين أعد له بدائرة المركز وبحوزته (205 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي). Advertisements بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والهاتفين والسيارة لتسهيل الترويج والمبلغ المالي من حصيلة البيع. يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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