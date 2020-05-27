تحرش بفتاة معاقة ذهنيًا.. تفاصيل مقتل مسن على يد الأهالي بروض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت النيابة العامة، مقتل مُسن بعد ضبطه يتحرش بفتاة معاقة ذهنيًا في منطقة روض الفرج.

وأوضحت الحقيقات أن عدد من الأهالي قاموا بالتعدي على المجني عليه بعد تحرشه بالفتاة؛ ما أدى إلى مصرعه في الحال.

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وانتقل رجال المباحث إلى المكان الحادث وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم أحمد الشيخ رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج مفادة وجود متوفى بأحد الشوارع بعد اعتداء الأهالى عليه.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وتبين قيام الأهالي بضبط مسن أثناء محاولته التحرش بفتاة معاقة ذهنيًا أمام أحد المنازل فتعدوا عليه، بالضرب المبرح حتى توفى، وبالعرض على اللواء اشرف الجندى مدير الأمن أمر بتحرير محضر بالواقعة.