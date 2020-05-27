قبل طرحها بالأسواق.. ضبط صاحب مصنع "سجق" فاسد بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة، صاحب مصنع مصنعات لحوم، و4 عاملين، لتجميعهم كميات من الدهون الحيوانية الفاسدة وطرحها في الأسواق، أنها من اللحوم الطازجة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تحريات ومعلومات الإدارة العامة لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، أفادت قيام (صاحب مصنع مصنعات لحوم "السجق" بدون ترخيص) كائن بدائرة قسم شرطة الوراق – بتجميع كميات كبيرة من (الدهون الحيوانية) والمنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي ووضع عليها صبغة ألوان وإضافة التوابل والبهارات لايهام المواطنين أنها من اللحوم الطازجة وطرحها بالأسواق والمحلات والمطاعم مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط خمسة أشخاص (مالك المصنع – 4 عاملين بالمصنع) كما تم ضبط (2000 كيلو جرام "سجق" معبأة داخل أكياس منتج نهائي – 1500 كيلو جرام دهون حيوانية – 50 شيكارة معبأة "دقيق صويا" زنة الواحدة 10 كيلو جرام ) غير صالحة للاستهلاك الأدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، وكذا ضبط (مبلغ مالي من حصيلة البيع).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.