بعد 22 واقعة.. سقوط عصابة لسرقة مساكن المواطنين في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة، عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" واعترفوا بارتكاب 22 واقعة سرقة.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، أفادت قيام (ثلاثة عاطلين، مقيمين بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع متخذين من دوائر أقسام (الدقي - العجوزة - بولاق الدكرور - الجيزة - الأهرام -أول أكتوبر "بنطاق مديرية أمن الجيزة" وبعض أقسام مديريات أمن القارة وبورسعيد والفيوم، مسرحاً لمزاولة تشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب 22 واقعة، وأرشد المتهمين عن أماكن تصريفهم للمسروقات لدى عميلهم (مالك محل كمبيوتر كائن بالقاهرة) حيث أمكن ضبطه والمسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.