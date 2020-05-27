مسجل خطر استدرجه.. الأمن يكشف لغز مقتل طفل في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، غموض واقعة العثور على جثة سائق توك توك، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر، بغرض السرقة.

تبلغ لقسم شرطة العامرية ثان بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة (طالب بالصف الرابع الإبتدائي، ومقيم بدائرة القسم) بقطعة أرض فضاء، وتبين إصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسم وعثر بجواره على مركبة توك توك "خاصته".

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من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص (عامل، له معلومات مسجلة، ومقيم بدائرة القسم) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية، وقيامه باستدراج المجني عليه إلى مكان الواقعة ومباغتته والتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسم حتى فارق الحياة وفر هارباً ولم يتمكن من الاستيلاء على مركبة التوك توك لسقوطها بمياه الملاحات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.