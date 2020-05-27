قياس الحرارة كل 8 ساعات.. الصحة تُصدر إرشادات العزل المنزلي للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أصدرت وزارة الصحة والسكان عددا من الإرشادات الوقائية الواجب اتباعها في حالات العزل المنزلي للأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد، على أن يتم تنفيذها لمدة 14 يوما على الأقل.

وأكدت الإرشادات ضرورة الالتزام بعدم خروج المخالط من المنزل طوال فترة العزل الذاتي، موضحة أنه من الأفضل أن يكون يكلف فرد من أفراد الأسرة يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من الأمراض المزمنة لرعاية المريض.

وشملت الإرشادات ضرورة الاهتمام بنظافة المنزل مع التهوية الجيدة للغرف، والاهتمام بتطهير الأسطح التي يتم لمسها باستخدام مواد مطهرة مثل الكلور المخفف بمقدار 100 مللي يضاف إلى 5 لتر ماء للكلور ترکیز 0.5%، موضحة أن الأسطح تتضمن أجهزة الكمبيوتر المشتركة، ومقابض الأبواب، والهواتف المنزلية، وتجهيزات الحمام، والطاولات بجانب السرير مع ضرورة ارتداء قفازات مطاطية أثناء التنظيف.

ووجهت الوزارة بضرورة تغطية الأنف والفم بمنديل ورقي عند العطس أو الكحة، ثم التخلص منه بوضعه داخل کیس، ويتم غلقه والقائه في سلة المهملات، ثم غسل اليدين فورا بالماء والصابون.

وأوصت الوزارة بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وتجنب لمس العين والأنف والفم بأيد غير مغسولة، وعدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف أو الفراش أو الملابس مع الشخص المعزول، وبعد استخدام هذه الأدوات من جانب الشخص المعزول يجب غسلها جيدا بالماء والصابون مع ضرورة ارتداء قفازات مطاطية أثناء الغسيل.

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وتضمنت التعليمات شرب السوائل بكثرة، ومراقبة درجة حرارة المخالط كل 8 ساعات، استشارة الطبيب أو الاتصال بالخط الساخن 105 مباشرة إذا حدث أي عرض من الأعراض التالية للمريض أو المخالط أو لأي فرد من أفراد الأسرة:

-صعوبة في التنفس بما في ذلك زيادة ضيق الصدر والاختناق وضيق التنفس بعد الأنشطة

-كحة

-ارتفاع درجة حرارة الجسم

وفي النهاية نصحت وزارة الصحة والسكان بالحفاظ على ارتداء الكمامة وتجنب المواصلات العامة والمزدحمة قدر الإمكان، إذا استدعى الأمر التوجه إلى المستشفى.