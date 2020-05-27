القوى العاملة: 90 فرصة عمل بالسعودية براتب 1700 ريال والإقامة مجانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في توفير 90 فرصة عمل على مهن مختلفة بإحدي شركات الانشاء والتطوير العمراني، براتب شهري 1700 ريال سعودي، بالإضافة إلى 300 ريال بدل طعام، والسكن والمواصلات والتأمين الطبي مؤمن من قبل الشركة.

وبحسب بيان اليوم، أكد الوزير، أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

وفي نفس السياق أوضح المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أن المهن المطلوبة هي: مبلط، ودهان (نقاش)، وجبس بورد، وسباك، وكهربائي، وعامل عادي، مشيرا إلى أنه نظراً لتعليق الرحلات الدولية، والإجراءات الإحترازية بالمملكة سيتم الإعلان عن هذه المهن على صفحة مكتب التمثيل العمالي بجدة وموقع القنصلية وموقع القنصليه الرسمي، بحيث يكون شغل هذه الفرص ممن استغنت عنهم الشركات.

