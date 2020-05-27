القوى العاملة: 10 آلاف فرصة عمل وتعيين 135 عاملا بالقطاع الخاص في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 135 شاباً من بينهم أثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من واقع رد شهادات القيد "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم.
وبحسب بيان اليوم، أوضح سعفان، أنه تم توفير 10112 فرصة عمل للشباب من بينهم 30 فرصة لذوي الهمم بالقطاع الخاص، من أصحاب المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة، والعمالة الفنية، والعمالة العادية، وذلك من خلال النشرة الشهرية التي تصدرها الوزارة.
تلقى الوزير، تقريرا بذلك من عرفان الشافعي وكيل الوزارة مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم خلال شهر ابريل الماضي، أوضح فيه أن المديرية صرفت المنحة الإستثنائية للعمالة المسجلة بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية لـ 3934 عاملا وبإجمالي مليون و 972 ألفا و 660 جنيها.
وأشار الشافعي، إلى تسجيل 138 من راغبي العمل ومختلف المؤهلات بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تلقت المديرية 190 شكوى عمالية، تم تسوية 22 منها ودياً، وتعذر التسوية لـ 122 تم رفعها للقضاء، و37 شكوى تم حفظها، و9 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.
وأوضح أن المديرية، تابعت الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة لنحو 164 منشأة، من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية ومكاتب التفتيش العمالي.
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