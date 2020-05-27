محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور محمد صلاح أخصائي طب الاطفال بمستشفي الأطفال التخصصي بدمسنا بالبحيرة، والذي وافته المنية أثناء عمله. وقالت النقابة في بيان اليوم الأربعاء، إن الطبيب توفي إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء تأدية عمله. وقدمت النقابة العزاء لأسرة الطبيب الراحل. سائلة الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

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كانت هذه تفاصيل خبر توفي أثناء عمله.. نقابة الأطباء تنعي طييبا بمستشفى أطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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