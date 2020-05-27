المركز الإعلامي لـ"الوزراء" ينفي توجيه "الصحة" فرقًا طبية إلى المنازل لفحص مصابي "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، بشأن تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورًا منسوبًا إلى وزارة الصحة يطالب مَن يشك أو تظهر عليه أعراض فيروس كورونا بالتزام المنزل، والاتصال على عدد من أرقام التليفونات، مع توجيه وزارة الصحة فرق استجابة سريعة إلى المنازل في حالة الإبلاغ عن أية حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدا أن المنشور غير صحيح.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة الصحة نفت تلك الأنباء تمامًا، وأنه لا صحة لتوجيه الوزارة أي فرق طبية تابعة لها إلى المنازل لفحص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.

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وأوضحت وزارة الصحة أن كل المستشفيات (العامة- المركزية- الصدر- الحميات) ضمن 320 مستشفى لعمل الفحص، تقوم باستقبال جميع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس مع إجراء كل الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتحويلهم لدخول المستشفيات لتلقي العلاج وفقاً لبروتوكول علاج وزارة الصحة، حسب تصنيف الحالات حال التأكد من إصابتها معمليًّا أو العزل المنزلي في حالة الأعراض البسيطة.

وناشدت الوزارة مَن يعاني أي أعراض، التوجه إلى أقرب مستشفى.

وأكدت "الصحة" أن المنشور المنسوب إليها يخص إحدى الدول العربية وليس مصر، وهو ما تم التأكد منه؛ خصوصًا أن أرقام التليفونات المذكورة به أيضاً لا تخص وزارة الصحة المصرية.