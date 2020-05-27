رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين من أبوظبي.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن رحلة طيران استثنائية لمصر للطيران غدًا الخميس من (أبوظبي- مرسى علم) إلى أرض الوطن.

جاء ذلك عقب تقرير عاجل تلقاه سعفان من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًّا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

ويأتي ذلك، حسب بيان اليوم الأربعاء، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج؛ للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خصوصًا في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا؛ لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي يتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

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وتلقى الوزير تقريرًا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي حنان شاهين، أشارت فيه إلى أن السفارة أعلنت عن ترتيب رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران (أبو ظبي- مرسى علم) للمصريين المسجلين بقوائم العالقين، والمقرر أن تغادر أبوظبي غدًا الخميس في تمام الساعة 16.55 بتوقيت الإمارات.

وأوضحت شاهين أن الحجز سيكون متاحًا على هذه الرحلة من خلال مركز اتصالات مصر للطيران (Call Center 044358444) (الوسيلة الأفضل)، ومكتب مبيعات مصر للطيران بمطار القاهرة (مبني الركاب رقم 3)، مكتب مبيعات مصر للطيران بأبوظبي شارع الاستقلال، بناية فاضل المزروعي 02634477، وعلى المواطنين السابق تسجيل بياناتهم برحلات مرسى علم بالسفارة الحجز على ( Call Center 044358444)، منعًا لتزاحم المواطنين أمام مكتب شركة مصر لطيران بأبوظبي.

وأكدت الملحق العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي أنه سيتم تطبيق الحجز الصحي الإلزامي لجميع المواطنين المسافرين إلى القاهرة لفترة سبعة أيام فقط علي نفقة المواطن.