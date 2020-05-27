العينة بألف جنيه.. "معامل الصحة": أماكن جديدة لتحليل فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارية المركزية للمعامل بوزارة الصحة، إن الوزارة تدرس حاليا فتح أماكن تتبعها لعمل مسحات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، ثم يتم إرسالها إلى المعامل المركزية، موضحة أن هذه الأماكن ستكون لمن يريد الاطمئنان أو لمن هالك حالة تم التأكد من إصابتها بالمرض.

وأضافت خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن هذه الأماكن في البداية ستكون في محافظة القاهرة فقط، لافته إلى أنه من المتوقع الإعلان عن هذه الأماكن خلال يوم أو يومين، وأن الوزارة استقرت حاليا على هذه الأماكن وفي الانتظار عن أعلامها.

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وأوضحت الدكتورة نانسي الجندى، أن وزارة الصحة تعمل على زيادة عدد المسحات الخاصة بفيروس كورونا، من خلال المعامل الخاصة بالكشف عن حالات فيروس كورونا في كل المحافظات، بالإضافة إلى مستشفيات أخرى ولم يعد الأمر قاصرا على مستشفيات الحميات والصدر فقط، حيث تم إضافة 320 مستشفى من أجل المتابعة والكشف ضمن إجراءات الكشف عن الحالات.

وأشارت الجندى، إلى أن هذه المسحات التي سيتم أخذها في المعامل الجديدة لمن يريد الاطمئنان ستكون بألف جنيه.

وأكدت أن من تظهر عليه الأعراض يمكنه الذهاب إلى المستشفيات والمعامل الخاصة في المحافظات والتحليل سيكون مجاني لهذه الحالات، أما تكلفة الألف جنيه لمن يريد الاطمئنان على نفسه.