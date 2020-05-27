الإسكان: تنفيذ أعمال المرافق بالحي الـ١٣ بمدينة بني سويف الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق (مياه – صرف – فرمة للطرق) بجزء من الحي الثالث عشر، وكذا المرافق الرئيسية بمنطقة التجارة الداخلية بالامتداد الجنوبى بالمدينة ( أراضي إسكان مميز )، والمسند تنفيذها لإحدى شركات المقاولات.
وأكد عبدالرحمن، في بيان، أن هناك متابعة مستمرة لما يتم تنفيذه من أعمال، وكذا التأكيد على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية العاملين بموقع المشروع.
وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة متابعة واستمرار أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة مع إتخاذ التدابير الإحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.
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