خالٍ من أي تعديلات.. "خطة النواب" تكشف عن البيان المالي الحكومي للموازنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، عن خلو البيان المالي الحكومي من أي تعديلات بأرقامه، سواء بباب الدخل أو بمصروفات الموازنة العامة، مشددًا على ضرورة إجراء التعديلات؛ لا سيما بعد ظهور جائحة فيروس كورونا وتأثر بعض بنود الموازنة به.

وأوضح عمر أن الموازنة التي من المرتقب إقرارها في شهر يونيو لتعتمدها الحكومة، سيعمل البرلمان على وضع توصيات لها في ما يخص باب الدخول وباب المصروفات؛ لمساعدة الحكومة في إجراء بعض التعديلات بها.

وأشار وكيل خطة البرلمان، في تصريحاته الخاصة، إلى أن الاجتماعات المقبلة ستشهد استكمال مناقشة الموازنة بمختلف اللجان وسط إجراءات احترازية لمجابهة "كورونا".

وكان قد انفرد "الخليج 365" بنشر البيان المالي الحكومي المرسل يوم الأربعاء الماضي من وزارة المالية إلى مجلس النواب.