مصر | سقوط عصابة بالدقي سرقت 22 مسكنا بـ4 محافظات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة بالدقي سرقت 22 مسكنا بـ4 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في ضبط واحد من أخطر التشكيلات العصابية بمنطقة الدقي وسط الجيزة، بعد ارتكابه سرقات متنوعة بـ"أربعة محافظات"، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم هاني الحسيني رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الدقي مفادها قيام ثلاثة عاطلين، مقيمين بمحافظة القاهرة، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع متخذين من دوائر أقسام (الدقي، العجوزة، بولاق الدكرور، الجيزة، الأهرام، أول أكتوبر "بنطاق مديرية أمن الجيزة"، حلوان، البساتين، عين شمس، السيدة زينب، أول السلام، الشروق، الزاوية الحمراء، شبرا، حدائق القبة " بنطاق مديرية أمن القاهرة"، شرق بورسعيد "بنطاق مديرية أمن بورسعيد"، أول الفيوم " بنطاق مديرية أمن الفيوم") مسرحًا لمزاولة تشاطهم الإجرامي.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة ضبط المتحري عنهم، وتم إستهدافهم بمأمورية تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وأمكن ضبطهم بمأمورية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد وحيد، وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهم إعترفوا أمام العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بإرتكاب 22 واقعة، وأرشد المتهمين عن أماكن تصريفهم للمسروقات لدى عميلهم (مالك محل كمبيوتر كائن بمحافظة القاهرة) حيث أمكن ضبطه والمسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.