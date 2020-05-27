مصر | بـ250 فرش حشيش.. سقوط عنصر إجرامي في منشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ250 فرش حشيش.. سقوط عنصر إجرامي في منشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بـ"250 طربة حشيش".. أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر مفادها قيام أحد الأشخاص (سائق له معلومات مسجلة) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذه من دائرة المركز مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أمكن ضبطه بمأمورية برئاسة المقدم مجدي موسي وكيل فرقة شمال أكتوبر، حال إستقلاله سيارة في كمين أعد له بدائرة المركز وبحوزته 205 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي، وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان المركز.

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات أمام العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال اكتوبر، بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والهاتفين والسيارة لتسهيل الترويج والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، تحت إشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.